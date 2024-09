Unbekannte sprengen Geldautomaten in Hagenbach

per Mail teilen

In Hagenbach (Kreis Germersheim) haben Unbekannte am frühen Freitagmorgen einen Geldautomaten gesprengt. Augenzeugen haben die Täter beobachtet.

"Kurz nach 5 Uhr morgens war der erste Knall", berichtet eine Anwohnerin dem SWR. "Das hat sich angehört, als wäre eine Gasflasche explodiert." Die Explosionen in einer Volksbankfiliale in der Bahnhofstraße in Hagenbach, hätten viele Anwohner geweckt.

Insgesamt habe es drei Mal geknallt, berichtet ein anderer Anwohner. Er habe zwei Männer mit Masken und Stirnlampen in der Nähe des Tatorts gesehen. Sie seien immer wieder in die Bank rein und wieder herausgelaufen.

Neben den Männern habe ein dunkler Kombi gestanden. Ein dritter Mann habe schon im Auto gesessen, die anderen beiden seien zum Auto gerannt und dann davon gefahren. Bei sich hätten sie eine große Tüte voll mit Bargeld gehabt. Auch auf der Straße habe Bargeld gelegen.

Man kam sich vor, wie im Krimi.

"Man kam sich vor, wie im Krimi", berichtet eine Augenzeugin. "Die waren komplett vermummt. Sturmhauben, Springerstiefel, komplett schwarz gekleidet. Man hat nicht viel von denen erkannt." Alles sei voller Qualm gewesen. Trotzdem habe sie das Kennzeichen des Fluchtfahrzeugs notieren und der Polizei weitergeben können, sagt sie.

Niemand ist bei der Sprengung verletzt worden

Ob benachbarte Häuser durch die Sprengung beschädigt wurden, müsse noch geprüft werden, sagte ein Polizeisprecher dem SWR. Außerdem untersucht die Polizei noch, ob sich rund um den gesprengten Geldautomaten gefährliche Stoffe befinden. Bei der Sprengung sei niemand verletzt worden.