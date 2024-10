Ludwigshafen muss Millionen für Ganztagsschulen investieren

Die Stadt Ludwigshafen muss Millionen in ihre Grundschulen stecken: Grund: Eltern können in zwei Jahren für ihre Kinder einen Ganztagsplatz einfordern.

Ab 2026 hat jedes Kind hat ab dem Schuleintritt bis zum Beginn der Klassenstufe 5 einen Anspruch auf eine ganztägige Förderung. Der Ludwigshafener Stadtrat hat deswegen vor einer Woche den Investitionen in Millionenhöhe zugestimmt. Am Montag tagt der Schulträgerausschuss zum Thema Ganztagsschule. 14 Grundschulen werden zum Schuljahr 2026/2027 Ganztagsschule in Ludwigshafen. Zahlreiche Aus- und Umbauten an den Schulen sind dafür notwendig.

An fast jeder betroffenen Grundschule muss es dafür im Schulhof mehr Pflanzen und Grünanlagen, mehr Spielfelder und Sitzmöglichkeiten geben. Denn die Kinder sollen sich nachmittags auch viel im Freien aufhalten können.

Neue Spielgeräte für die Schulen

So bekommt die Erich-Kästner Schule etwa einen neuen Fußballplatz, neue Spielgeräte, einen Balancierparcour und eine Spielhütte. Die Lessingschule und die Goetheschule dürfen sich über einen neuen Schulgarten und ein grünes Klassenzimmer freuen. Die Albert-Schweitzer-Schule bekommt auch einen neuen Garten mit Bäumen, Hecken und Blumenwiese und auch einen Küchengarten mit Sitzgelegenheiten.

Kinder in einer Schulmensa SWR SWR

Neue Schulküchen und Mensen werden gebaut

Alle 14 Schulen benötigen mobile Möbel. Das heißt die Möbel müssen einfach rumgeschoben werden können, je nachdem wo und für was sie benötigt werden: Im Unterricht oder in Zimmern, die als Betreuungsort dienen. Fast jede Grundschule muss den Küchenbereich ausbauen oder gar erst mal eine Küche neu bauen und einen vernünftigen Kantinen-Saal schaffen, damit die Kinder und die Betreuungskräfte Mittag essen können.

Neben Schulräumen müssen auch Betreuungsräume geschaffen werden. dpa Bildfunk Picture Alliance

Betreuungsräume müssen geschaffen werden

Außerdem müssen auch Räume für die Betreuung, für Elterngespräche und für gemeinsame Familiennachmittage an den Schulen geschaffen werden. Vier Ludwigshafener Grundschulen sind ab diesem Schuljahr zu Familiengrundschulzentren ausgebaut worden. So sollen Eltern besser informiert und in die Schulerziehung besser mit eingebunden werden - besonders die, die kaum Deutsch können.

Ausbau kostet mehr als neun Millionen Euro

Wie schon mehrfach in den vergangenen Jahren beklagt die Stadt Ludwigshafen, dass sie für die vom Land übertragenen Aufgaben zu wenig Geld bekommt. Der Aus- und Umbau zur Ganztagsschule kostet mehr als neun Millionen Euro - ein Drittel davon muss die Stadt Ludwigshafen selbst aufbringen. Das geht laut Stadtverwaltung wieder nur mit neuen Krediten, die die zuständige Behörde, die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier (ADD) genehmigen muss. Das alles birgt viel Diskussionsstoff für die Sitzung des Schulträgerausschusses am Montagnachmittag in Ludwigshafen.