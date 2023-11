Freisbach: Die Stimmung vor der Wahl

Im August hat es im kleinen Ort Freisbach in der Südpfalz so richtig gekracht. Aus Protest wegen der schlechten finanziellen Lage waren damals Gemeinderat und Ortsbürgermeister geschlossen zurückgetreten. Kommunale Finanzen waren früher unsexy, sagt einer, der beim Rücktritt dabei war, das habe sich mittlerweile geändert. Man spricht nun über die Finanzen der Dörfer in RLP. Doch noch immer hat Freisbach keinen genehmigten Haushalt, kein Geld fürs Reparieren der Sporthalle oder fürs Erweitern der Kita. Am Sonntag wird nun neu gewählt