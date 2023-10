per Mail teilen

Eine Frau ist am Sonntag in Ruppertsberg (Kreis Bad Dürkheim) wohl beim Überqueren der Bahngleise von einem Zug erfasst worden. Die 56-Jährige wurde schwer verletzt.

Die Bundespolizei vermutet, dass die 56-Jährige illegal die Gleise überqueren wollte. Nach dem Unfall rückten fast 100 Rettungskräfte an, darunter 41 Mitglieder der Feuerwehren aus Neustadt und 25 Feuerwehrleute aus dem Bereich Deidesheim. Das teilte die Bundespolizei in Kaiserslautern mit. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die schwer verletzte Frau wurde in eine Klinik gebracht.

Nach Zugunfall kam es zur Streckensperrung

Der Triebwagen, der mit rund 100 Fahrgästen besetzt war, konnte nach rund einer Stunde seine Fahrt fortsetzen. Der Zug war von Neustadt nach Bad Dürkheim unterwegs. Wegen der Streckensperrung fielen fünf Züge komplett aus, weitere hatten Verspätung.

Polizei vernimmt Zeugen

Laut Bundespolizei werden am Montag weitere Zeugen vernommen, um zu klären, warum die Frau bei Ruppertsberg über die Gleise lief.