Zwei junge Männer sind in einem Supermarkt in Bobenheim-Roxheim beim versuchten Diebstahl von knapp 20 Flaschen Parfum erwischt worden. Laut Polizei hatte der Ladendetektiv am Freitagnachmittag beobachtet, wie die beiden die Flaschen in der Verpackung eines Toasters verstauten und diese mit Klebeband verschlossen. Die hinzugerufene Polizei stellte bei einem Täter weitere gestohlene Kosmetik-Artikel fest. Der Wert des Diebesgutes liegt nach Schätzung der Polizei bei 500 Euro.