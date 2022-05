Brand in Straßenbahn-Unterführung

In einer Straßenbahn-Unterführung unterhalb des leergeräumten Rathaus-Centers in Ludwigshafen ist in der Nacht zum Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, war eine größere Baumaschine in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte das Feuer am Morgen löschen. Weil die Unterführung stark verraucht war, hatte sie erst nicht zum Brandort vordringen können. Der Tunnel musste zunächst entlüftet werden. Der Brand war nach Angaben der Feuerwehr in einem Bereich ausgebrochen, in dem zurzeit Bauarbeiten zum geplanten Abriss des Rathauscenters stattfinden. Wegen des Brandes und der Nachlöscharbeiten ist der Straßenbahnverkehr im Bereich des Rathaus-Centers seit dem frühen Morgen eingestellt.