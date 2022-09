Ludwigshafen: Badeverbot wegen Blaualgen am Willersinnweiher

per Mail teilen

Für den Willersinn-Badeweiher in Ludwigshafen gilt seit Donnerstag bis auf Weiteres ein Badeverbot.

Die Ludwigshafener Stadtverwaltung verhängte das Badeverbot. Der Grenzwert für Cyanobakterien - also Blaualgen - sei weit überschritten. Das hätten Proben des Landesamtes für Umwelt ergeben. Zuletzt wurde an immer mehr Gewässern in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz vor Blaualgen gewarnt.

Die Bakterien können für Menschen giftig sein. Auch Vereine, die den Weiher nutzen, sowie das Freibad am Willersinnweiher seien informiert worden. Im Willersinnweiher war zuletzt so wenig Wasser wie noch nie. Bereits vergangene Woche wurden in dem Ludwigshafener Badesee bei Messungen Vorkommen der Cyanobakterien festgestellt: