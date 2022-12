Bistum Speyer: Gedenken an Missbrauchsopfer in der Kirche

Am Speyerer Dom ist am Mittwoch der Missbrauchsopfer in der katholischen Kirche gedacht worden. Auch Betroffene waren dabei.

Mit der Gedenkveranstaltung in der Vorhalle des Doms wollte der unabhängige Betroffenenbeirat im Bistum Speyer den Fokus auf das Thema Missbrauch in der Kirche richten: "Ziel ist es, das Bewusstsein für das Thema sexueller Missbrauch und sexualisierte Gewalt zu schärfen, das Leid der Betroffenen ins Bewusstsein zu rufen und so auch zukünftigem Missbrauch entgegenzuwirken", so Bernd Held, der Vorsitzende des unabhängigen Betroffenenbeirats im Bistum Speyer.

Die Vorhalle des Doms in Speyer SWR

Zudem sollte das Leid der Menschen, die Opfer von sexuellem Missbrauch durch Priester und Kirchenmitarbeiter geworden sind, deutlich gemacht werden. Zu der Gedenkveranstaltung waren alle Betroffenen sowie alle Mitarbeitenden des Bistums, aber auch Besucher des Doms eingeladen.

Eine Frau, die selbst Opfer von Missbrauch geworden ist, kam maskiert zur Gedenkfeier. Sie wollte damit auf die Dunkelziffer aufmerksam machen. SWR

Gedenkveranstaltung mit Kunstaktion

Mit einer Kunstaktion sollten auch die Menschen gewürdigt werden, die bislang über ihre Missbrauchserfahrungen schweigen, weil sie sich nicht äußern wollen oder können. Bei der Aktion sollte laut Bistum auch ein Pilger aus Birkenheide (Rhein-Pfalz-Kreis) von seiner 55-tägigen Tour nach Rom berichten, mit der er an die Missbrauchsopfer erinnern wollte. Die Veranstaltung geht auf den "Europäischen Tag zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch" am 18. November zurück.

Bischof Karl-Heinz Wiesemann steht für Gespräche zur Verfügung. dpa Bildfunk picture alliance / Jens Schulze/epd Pool/dpa

Auch Speyerer Bischof Wiesemann dabei

An diesem Tag waren die deutschen Bischöfe aber beim Papst in Rom, da zeitgleich der "Gebetstag für Betroffene sexuellen Missbrauchs" stattfand, so dass der Gedenktag im Bistum Speyer am Mittwoch nachgeholt wurde. Gegenüber dem SWR betonte Wiesemann, wie wichtig es sei, dass es einen unabhängig agierenden Betroffenenbeirat gebe. Zudem ermutigte er Menschen, die Opfer geworden sind, sich zu melden: Es sei nicht zuletzt über den Beirat sichergestellt, dass mit jeder Meldung vertrauensvoll umgegangen werde. "Es ist uns allen im Bistum ein Anliegen, Licht ins Dunkel zu bringen", so Wiesemann.