In Speyer wurde in der Vorhalle des Doms am Mittwochabend der Opfer von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche gedacht. Eingeladen hatten der Betroffenenbeirat und das Netzwerk Prävention des Bistums. Bewusst sei man in die Vorhalle gegangen und nicht in den Dom selbst, weil es für manche Menschen nach einer solchen Erfahrung schwierig sei, wieder eine Kirche zu betreten. Auch unter den etwa 30 Anwesenden: Betroffene und der Speyerer Bischof Karl-Heinz Wiesemann.