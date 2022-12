Fackel bei der BASF brennt wieder

Feuerschein am Himmel von Ludwigshafen: Als das letzte Mal die BASF-Fackel brannte, ging die Frage durchs Netz, was denn da los sei. Dabei ist die Erklärung ganz einfach.

Ab heute kann bei der BASF Ludwigshafen wieder eine brennende Fackel zu sehen sein. Nach Angaben des Chemiekonzerns wird eine Anlage im Werksteil Nord hochgefahren. Als Sicherheitsmechanismus könnten dabei Gase über die Fackel verbrannt werden. Dann ist ein heller Feuerschein weithin sichtbar. Für die Anwohner könnte es auch lauter werden. Deshalb werden Anwohner und Bürger informiert.

Ludwigshafener Fackel wird zum Internetphänomen

Im September gab es einen Stromausfall am Werk in Ludwigshafen. Aus Sicherheitsgründen wurden daraufhin mehrere Anlagen heruntergefahren. Damals wurden gleich mehrere Fackeln aktiviert, um überschüssige Gase abzubrennen. In den sozialen Medien brachte es die Erscheinung zu einem lokalen Internetphänomen: Auf Facebook wurden Fotos geteilt und diskutiert, was dahinterstecken könnte, auf Twitter bat eine Userin gar die Polizei um Rat, ob das denn Anlass zur Sorge sei.