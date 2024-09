Die Ärztegewerkschaft "Marburger Bund" ruft am Montag bundesweit Ärzte an kommunalen Krankenhäusern zu einem Warnstreik auf. In der Pfalz und in Worms machen vier Kliniken mit.

Warnstreiks gibt es am Klinikum Ludwigshafen, an der Stadtklinik Frankenthal, am Klinikum Worms und am Pfalzklinikum Klingenmünster, das insgesamt 15 Standorte betreibt, darunter in Annweiler, Bad Bergzabern, Bellheim, Landau, Maikammer, Neustadt, Speyer und Wörth. Insgesamt arbeiten in diesen Kliniken mehr als 800 Ärzte.

Notfälle werden in den Klinken trotz Warnstreiks versorgt

Wie viele Ärzte aus der Pfalz und Worms sich tatsächlich an den Streiks beteiligen, ist unklar. Der "Marburger Bund" hat den bestreikten Klinken jedenfalls sogenannte Notdienstvereinbarungen angeboten. Das heißt Notfälle sollen versorgt und dringende Operationen durchgeführt werden.

Bei geplanten Operationen müssen die Patienten damit rechnen, dass sie aufgrund der Warnstreiks abgesagt bzw. verschoben werden.

Gewerkschaft: will 8,5 Prozent mehr - Unverständnis bei Arbeitgebern

Die Gewerkschaft kritisiert, dass die Arbeitgeber ihr bei den laufenden Tarifverhandlungen bisher nicht entgegenkommen seien. Die Gewerkschaft fordert unter anderem 8,5 Prozent mehr Lohn. Außerdem will der "Marburger Bund" eine Reform der Schicht- und Wechselschichtarbeit erreichen.

Die kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) halten die Forderungen der Gewerkschaft für deutlich überzogen. Die Ärzte hätten erst im April 2024 eine Anhebung ihrer Bezüge um vier Prozent erhalten. Viele kommunale Krankenhäuser befänden sich in einer finanziell prekären Situation.

Eine zentrale Versammlung ist ab 13 Uhr auf dem Römerberg in Frankfurt am Main geplant. In Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sind über 60 Krankenhäuser von den Streiks betroffen. Die nächsten Verhandlungen sind für den 17. und 18. September geplant.