In der Nacht auf Samstag ist in Mayen bei einem illegalen Autorennen ein Fußgänger erfasst und tödlich verletzt worden. Ein 20-jähriger Fahrer überholte laut Zeugenaussagen einen 19-jährigen Fahrer im Habsburgring in Höhe des Zentralen Omnibusbahnhofs. Unmittelbar nachdem er vor dem überholten Wagen wieder einscherte, erfasste er einen 50 Jahre alten Mann, als dieser gerade die Straße zu überqueren begann. Die beiden jungen Männer wurden festgenommen. Die genaue Unfallstelle und die Geschwindigkeiten der Fahrer sollen in einem Gutachten geklärt werden, so die Polizei.