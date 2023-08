Illegales Autorennen in Mayen - Fußgänger getötet

per Mail teilen

In der Nacht ist in Mayen bei einem illegalen Autorennen ein Fußgänger erfasst und tödlich verletzt worden. Zwei junge Männer wurden festgenommen.

Kurz nach Mitternacht wurde der Polizei in Mayen ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person gemeldet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war es zuvor im Bereich Koblenzer Straße und Habsburgring zu einem verbotenen Autorennen zwischen zwei jungen Männern aus Mayen gekommen.

Unfall ging Überholmanöver voraus

Ein 20-jähriger Fahrer überholte laut Zeugenaussagen einen 19-jährigen Fahrer im Habsburgring in Höhe des Zentralen Omnibusbahnhofs. Unmittelbar nachdem er vor dem überholten Wagen wieder einscherte, erfasste er einen 50 Jahre alten Mann, als dieser gerade die Straße zu überqueren begann. Der Fußgänger wurde durch den Aufprall mehrere Meter durch die Luft geschleudert. Die Verletzungen des Mannes waren so schwer, dass er wenige Minuten später an der Unfallstelle verstarb.

Ein Sprecher der Polizei teilte mit, der Fußgänger sei im näheren Bereich einer Ampelanlage auf die Straße getreten, die Anlage sei aber zur Unfallzeit in der Nacht nicht in Betrieb gewesen. Die genaue Unfallstelle solle in einem Gutachten geklärt werden. Zur Höhe der Geschwindigkeit der Autos machte der Polizeisprecher keine Angaben und verwies auf das Gutachten. Die jungen Männer seien mit Mittelklassewagen unterwegs gewesen.

Junge Männer sollen Haftrichter vorgeführt werden

Beide Fahrzeugführer wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Koblenz vorläufig festgenommen und sollen einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Führerscheine und die unfallbeteiligten Fahrzeuge wurden beschlagnahmt. Weiterhin wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter beauftragt, um Spuren an der Unfallstelle zu sichern.

Der Mayener Oberbürgermeister Dirk Meid (SPD) zeigte sich am Samstag geschockt über den Tod des 50-jährigen Fußgängers. "Mein Mitgefühl gilt den Angehörigen des Todesopfers", schrieb Meid auf seiner Homepage. Er bedankte sich zudem bei den Kräften der Polizei, des Rettungsdienstes und der Feuerwehr, die nach dem illegalen Autorennen im Einsatz waren.