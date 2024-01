Leiche in Wachenheim identifiziert

Die Leiche, die Ende November in einem Waldstück bei Wachenheim gefunden wurde, ist mittlerweile identifiziert. Laut Staatsanwaltschaft Frankenthal handelt es sich um einen Mann, der eine Zeit lang im Wald leben wollte. Woran der Mann gestorben ist, konnte nicht mehr festgestellt werden, sagte der Stellvertretende Leitende Oberstaatsanwalt Kai Hempelmann dem SWR. Die Leiche war demnach zu stark verwest. Hinweise auf ein Verbrechen liegen dementsprechend auch nicht vor. Ein Jäger hatte die Leiche in einem Waldstück bei einem Campingplatz am 21. November in Wachenheim entdeckt. Am Fundort wurde außerdem eine Plane in Tarnfarben gefunden. Darunter war eine Hängematte aufgehängt. Der Mann muss bereits vor mehreren Monaten verstorben sein.