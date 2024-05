App alarmiert in Notfällen Ersthelfer in der nächsten Umgebung

Eine spezielle App fürs Handy alarmiert bei Notfällen Erst- helferinnen oder Ersthelfer, die zufällig in der Nähe sind. Die sogenannte Katretter-App wird inzwischen an mehreren Orten in der Pfalz eingesetzt, so auch in der Integrierten Leitstelle Ludwigshafen. Jeder kann sich für die App registrieren lassen. Pflicht ist ein Erstehilfekurs. Wie genau funktioniert aber dieses Ersthelfersystem?