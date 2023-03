Beim Krankenhausgipfel der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) am Montag waren die Krankenhausreform-Pläne des Bundesgesundheitsministeriums zentrales Thema. SWR-Landeskorrespondent Frederik Merx ruft sie nochmal in Erinnerung und zeigt, wie das bisher läuft in den Kliniken in Rheinland-Pfalz.