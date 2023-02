Kunstprojekt Momahr

Was erinnert die Menschen an der Ahr alles an die furchtbare Nacht der Flutkatastrophe? Ganz persönliche und ganz unterschiedliche Dinge: ein besonderes Kleidungsstück, das sie am Leib hatten, die geliebte alte Pfanne von der Oma, ein Instrument. Sie sind eingeflossen in ein außergewöhnliches Kunstobjekt, das in Bad Neuenahr-Ahrweiler vorgestellt wurde.