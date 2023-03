Kriminologe Pfeiffer zu Gewalteskalation bei Kindern

per Mail teilen

Der Kriminologe Christian Pfeiffer erklärt im SWR-Interview, dass Wut zum Menschen dazu gehöre. Wenn jedoch Wut dazu führe, dass ein Gegenüber getötet werde, dann gehöre da etwas anderes dazu. Es müsse aufgeklärt werden, was in den Familien der mutmaßlichen Täterinnen abgelaufen sei. "Zu einem kindlichen Mörder oder einer Totschlägerin wird man nicht geboren, dazu wird man gemacht", so Pfeiffer.