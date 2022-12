Verbraucherzentrale RLP warnt: Keine Post mehr bei Beitragserhöhung

Das ändert das neue Gesetz

Der Zusatzbeitrag für die gesetzliche Krankenkasse soll im Schnitt um 0,3 Prozentpunkte steigen. Die Hälfte davon müssen die Versicherten aufbringen, die andere Hälfte steuern die Arbeitgeber bei. Der Bund wird seinen Zuschuss für die gesetzliche Krankenversicherung um zwei Milliarden Euro erhöhen. Außerdem sollen Finanzreserven bei den Kassen abgebaut werden und es soll Beiträge von Pharmaindustrie und Apotheken für die Kassen geben. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) erhofft sich von dem Gesetz auch "einen Schritt in Richtung Abbau der Zwei-Klassen-Medizin", sagte er am Donnerstag im Bundestag. Denn für Ärzte sollen höhere Honorare als Anreiz eingeführt werden, wenn Patienten schneller an Facharzttermine kommen.