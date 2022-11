Höhere Grundsteuer: Solarprojekt in Winden soll Bürger entlasten

Kritik auch aus dem Westerwald

Nicht nur die Menschen in Winden kritisieren den neuen Nivellierungssatz. In einem Brandbrief an die Bürger bemängeln sechs Bürgermeister aus dem Kreis Altenkirchen: "Mit erheblicher Verärgerung nehmen wir zur Kenntnis, dass die Landesregierung mit diesem Gesetz die ehrenamtlichen Ratsmitglieder quasi fremdbestimmt. Letztere fungieren dann als verlängerter Arm der Mainzer Regierung." Die Bürgermeister aus dem Wisserland schlagen den Menschen in ihren Gemeinden in diesem Brief vor, ihren Ärger an die Landespolitik zu richten, nicht an die Gemeinderäte und Bürgermeister.