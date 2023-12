Allein zu Haus? Hier kommen Menschen an Weihnachten zusammen

Viele Menschen fühlen sich an Weihnachten allein und wissen nicht wohin. Hier finden Sie verschiedene Angebote in der Region Koblenz für einen Heiligabend in Gesellschaft.

Es ist nicht selbstverständlich den Heiligabend zusammen mit seiner Familie oder Freunden zu verbringen. Viele Menschen sind über die Weihnachtstage alleine. Die Gründe dafür seien verschieden, sagt Psychologin Sarah Scholl. Nicht selten seien Feiertage von Gefühlen der Einsamkeit und Trauer begleitet. Vereine und kirchliche Organisationen bieten deswegen für alleinstehende Menschen in Koblenz und Umgebung auch in diesem Jahr Weihnachtsfeste mit einem bunten Rahmenprogramm.

"Heiligabend der Gemeinschaft" in Koblenz

"Keiner soll allein sein" - dieses Motto gilt seit mehr als 50 Jahren beim "Heiligabend der Gemeinschaft" in Koblenz. Auch in diesem Jahr laden die katholischen und evangelischen Gemeinden zusammen mit dem Caritasverband Koblenz wieder ab 15 Uhr in den Klangraum des Bischöflichen Cusanus-Gymnasiums ein. Bei dem Weihnachtsfest wird zusammen gesungen und in der festlich geschmückten Aula gefeiert. Es gibt Kaffee und Kuchen. Der gemeinsame Nachmittag geht bis 18 Uhr, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Besinnliche Stunden beim "Heiligabend in Gemeinschaft" der Caritas Caritas

"Weihnachten mit Herz" in Hachenburg

Mehr als 200 Gäste feierten im vergangenen Jahr an Heilig Abend in der Stadthalle von Hachenburg. Auch in diesem Jahr plant und organisiert das Team "Herzensmenschen" ein Weihnachtsfest. Geboten wird laut dem Veranstalter ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit Weihnachtsbuffet. Wer teilnehmen möchte, kann sich auf der Internetseite des Vereins "Wäller helfen" anmelden.

Seniorenbüro organisiert Weihnachtsfeier im Rhein-Lahn-Kreis

Auch im Rhein-Lahn-Kreis in Nassau, Lahnstein und Nastätten finden Weihnachtstreffen statt. Dazu laden das Seniorenbüro "Die Brücke" gemeinsam mit verschiedenen Pflegestützpunkten und dem AWO-Zentrum Nassau zu Kaffee, Kuchen und einem gemeinsamen Abendessen ein. Die Feier in Nassau beginnt um 15 Uhr in der Seniorenbegegnungsstätte "Kaffeekanne" des AWO-Zentrums. Nach Angaben der Veranstalter gibt es einen Gottesdienst und ein gemeinsames Abendessen. Interessierte können sich bis zum 21. Dezember anmelden.

In Lahnstein wird im Café Nächstenliebe im Altenzentrum St. Martin in der Hochstraße gefeiert. Beginn ist um 15 Uhr. Anmeldungen sind bis zum 15. Dezember möglich. In Nastätten wird das Weihnachtsfest eine Stunde früher eingeläutet. Der Treffpunkt ist bereits um 14 Uhr im Wohnpark am Paulinenstift in der "Guten Stube!". Anmeldungen sind bis zum 15. Dezember möglich.

Bratapfel und Weihnachtsgeschichten in Bad Hönningen

In Bad Hönningen lädt die Evangelische Trinitatis-Kirchengemeinde zu einem Treffen in der Bücherei ein. Die Veranstalter planen einen Nachmittag mit Weihnachtsplätzchen, Tee und ein anschließendes Abendessen. Wer möchte, kann sich vom Fahrdienst nach Hause bringen lassen.

Ein weiterer Weg, sich an Weihnachten zu vernetzen, ist über die Internetseite "KeinerBleibtAllein". Das Angebot soll vor allem Menschen zwischen 20 und 50 Jahren ansprechen. Die Macher bringen Menschen über Instagram und Facebook zusammen. Wer sich alleine fühlt, kann hier Menschen finden, die gemeinsam feiern möchten. Dazu kann eine Nachricht an die Organisatoren geschickt werden.