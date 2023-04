per Mail teilen

Die Flut im Ahrtal hat auch viele Wasserleitungen zerstört. Ein Teilstück ist jetzt fertig: Zwischen Insul und Ahrbrück kommt Trinkwasser über eine hochwassersichere Leitung.

Umweltministerin Katrin Eder (Grüne) hat das zehn Kilometer lange Teilstück zwischen Insul und Ahrbrück am Mittwochmittag eröffnet. Hier ist in den vergangenen Monaten die Leitungstrasse entstanden, die die Verbandsgemeinden Adenau und Altenahr unter anderem mit Trinkwasser versorgen soll.

Versorgungsleitung soll bis Jahresende komplett fertig sein

Die sogenannte Tallinie muss insgesamt auf rund 30 Kilometern zwischen Schuld und Dernau erneuert werden. Das ist die Trasse, die flussabwärts durch das Ahrtal führt. Das Umweltministerium geht davon aus, dass die gesamte Trinkwasser-Tallinie bis zum Jahresende freigegeben werden kann.

In dem nun eröffneten Teilstück liegen neben Trinkwasserleitungen auch Rohre für Abwasser und für Glasfaserkabel. Auch Gasleitungen sind nach Angaben des Zweckverbands Wasser Eifel-Ahr verbaut. Die Leitungen liegen tief im Boden vergraben und sollen so einem künftigen Hochwasser standhalten.

Leitungen müssen entlang der Ahr erneuert werden

Bei der Flut im Sommer 2021 waren die Trinkwasserleitungen im Ahrtal auseinandergerissen worden. In der ersten Zeit nach der Katastrophe konnten sich die Menschen in vielen Orten entlang des Flusses deshalb nicht mehr mit Trinkwasser versorgen.

Der Aufbau der Trink- und Abwasserleitungen läuft deshalb nun im ganzen Tal. In Sinzig muss zum Beispiel eine Kanaltrasse über die Ahr zur Kläranlage neu gebaut werden. Sie wird unter anderem dafür sorgen, dass die Gemeinde Bad Breisig wieder komplett an die Kläranlage angeschlossen ist. Die Trasse wird künftig etwas anders verlaufen als die alte, da sich das Bett der Ahr verschoben hat.

Unter dem Radweg führt die neue Versorgungstrasse entlang. SWR

In Zukunft soll außerdem eine Kooperation mit den Gemeinden in Nordrhein-Westfalen für eine Trinkwasserversorgung an der Ahr sorgen: Bereits im März haben die Gemeinden Adenau und Altenahr eine Leitung ins nordrhein-westfälische Blankenheim eröffnet. Darüber kann im Katastrophenfall Trinkwasser zwischen den Gemeinden ausgetauscht werden.

Radweg auf Trasse führt entlang der Ahr

Über der Versorgungstrasse von Insul nach Ahrbrück führt ein Radweg entlang. Die Radwege neben der Ahr waren bei der Flutkatastrophe nahezu vollständig zerstört worden. Mit dem Ausbau soll das Ahrtal auch wieder für Radfahrer attraktiver werden.