Veranstaltungen 2025: Das geht dieses Jahr in der Region Koblenz

Rock am Ring, Nature One und Rhein in Flammen: Auch dieses Jahr ist wieder einiges los im nördlichen Rheinland-Pfalz. Wir haben ein paar Highlights zusammengestellt.

Currywurstfestival und ChocolART in Neuwied

Auch 2025 trifft die Currywurst wieder auf Schokolade in Neuwied: Freunde der Currywurst können ab dem 26. Januar wieder über 100 verschiedene Würste und Saucen probieren. Zum zweiten Mal findet zusammen mit dem Currywurstfestival auch das Scholadenfestival ChocolART statt. Mit der Symbiose Currywurst und Schokolade will das Stadtmarketing beide Zielgruppen anlocken. So könne man zuerst eine herzhafte Wurst genießen, und danach die Schokolade.

Erste Buchmesse am Mittelrhein in Bendorf

In der Sayner Hütte in Bendorf-Sayn wird Ende Januar die erste Buchmesse am Mittelrhein veranstaltet. Nach Angaben des Veranstalters sind 60 Aussteller aus ganz Rheinland-Pfalz vertreten. Los geht es am 23. Januar mit einer Lesung des Schriftstellerduos Claire Larsen. Am 25. und 26. Januar können Erwachsene, aber auch Kinder in Bücher stöbern und an 20 Lesungen teilnehmen. Mit dabei sind unter anderem Jörg Schmitt-Kilian, Tessa Randau und Susanne Arnold.

Am 25. Januar kommen abends ausgewählte Krimiautoren in die Sayner Hütte für einen Benefiz-Krimiabend. Organisiert wird die Buchmesse vom Verein Kulturwerk rheinland-pfälzischer Schriftsteller.

Ausstellung in Neuwied

In Neuwied wird von April bis Ende Juni die ganze Innenstadt zur Ausstellungsfläche. Die Ausstellung "Alltagsmenschen" zeigt übergroße Betonfiguren bei ganz alltäglichen Szenen, wie zum Beispiel beim Duschen, Kochen oder Spazierengehen. Die ersten beiden Figuren wurden schon aufgestellt.

Erste Ausstellung in der Mythoshalle auf dem Loreley-Plateau

Ab Sommer wird auf dem Loreley-Plateau die sogenannte Mythoshalle eröffnet, ein spektakulärer Glasbau in Diamantenform. Er sieht aus wie eine Art gläserner Kristall und besteht aus Stahlträgern, die verbunden sind mit mehr als 100 dreieckigen Glasscheiben. Die Konstruktion ist fast 50 Tonnen schwer.

In der Mythoshalle soll es eine Ausstellung rund um das Thema Loreley geben. Die Idee für den "Gläsernen Felsen" ist angelehnt an das Loreley-Lied von Heinrich Heine, darin heißt es "der Gipfel des Berges funkelt im Sonnenschein".

Rock am Ring auf dem Nürburgring

Das Festival auf dem Nürburgring feiert vom 6. bis 8. Juni seinen 40. Geburtstag. Als Geschenk für die Fans gibt es zum ersten Mal eine vierte Bühne - und deswegen im Ganzen mehr als 100 Bands. Korn, Weezer, Bullet for my Valentine, Kontra K. und viele mehr: Bei dem Line-Up von Rock am Ring 2025 steigt bei den Festival-Besuchern des Kultfestivals bestimmt schon die Vorfreude.

Nature One bei Kastellaun

Vom 31. Juli bis 3. August verwandelt sich die ehemalige Raketenbasis Pydna bei Kastellaun im Hunsrück wieder in eine Techno-Hochburg mit elektronischen Beats. Bei der Nature One legen auch dieses Jahr an vier Tagen und drei Nächten wieder rund 350 DJs & Live-Acts auf.

Rhein in Flammen in Koblenz

Am 9. August erleuchtet auch 2025 wieder der Rhein zwischen Koblenz und Spay bei Rhein in Flammen . Die Koblenz-Touristik teilte mit, dass es auch dieses Jahr Schiffskonvois und Feuerwerke geben wird. Braubach und Rhens, die Gemeinde Spay und die Verbandsgemeinde Rhein-Mosel organisieren gemeinsam mit Tourismus-Experten das Festival am zweiten Augustwochenende.

Lukasmarkt in Mayen

In Mayen findet vom 11. bis 19. Oktober wieder eines der größten Volksfeste in Rheinland-Pfalz statt: Der Lukasmarkt . Seit 1405 wird er in Mayen gefeiert - im Gegensatz zu vielen anderen Jahrmärkten nicht auf einer Wiese außerhalb oder einem Festplatz, sondern mitten in der Stadt.

Zum Lukasmarkt gehören nicht nur zahlreiche Fahrgeschäfte und Buden - sondern auch der traditionelle Pferdemarkt. Dort steht mittlerweile nicht mehr der Verkauf der Pferde im Vordergrund - sondern ein Showprogramm - etwa mit Dressur oder Reiterspielen. Am Lukasmarkt-Mittwoch findet auf dem Viehmarktplatz traditionell der einzige Schafmarkt in Rheinland-Pfalz statt. Der Lukasmarkt in Mayen wir neun Tage lang gefeiert und endet mit einem Feuerwerk über der Genoveva-Burg.

Katharinenmarkt in Hachenburg

In Hachenburg wird am ersten Samstag im November wieder der Katharinenmarkt veranstaltet. Den traditionellen Markt gibt es seit mehr als 500 Jahren. Die Besucher erwarten dort mehr als 300 Marktstände, etwa mit regionalen Köstlichkeiten. Der Markt erstreckt sich über die Straßen in der Innenstadt. Er ist weit über die Grenzen der Stadt bekannt und lockt jedes Jahr tausende Besucher nach Hachenburg.

Jubiläum im Hunsrück : Zehn Jahre Geierlay, Tierpark und Nationalpark

Im Hunsrück gibt es 2025 gleich drei Gründe zum Feiern: Zehn Jahre Hängeseilbrücke Geierlay , Tiererlebnispark Bell und Nationalpark Hunsrück Hochwald. Ausflugsziele, bei denen es sicher auch noch ein tolles Jubiläums-Programm gibt.