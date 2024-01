Currywurst trifft Schokolade in Neuwied

Von Freitag bis Sonntag finden in Neuwied gleich zwei Events zusammen statt: das Festival der Currywurst und die chocolART. Hier gibt es die wichtigsten Infos auf einen Blick.

Was ist das Currywurst-Festival?

Immer an einem Wochenende im Januar geht es in Neuwied um die Wurst. In diesem Jahr gibt es beim Festival der Currywurst nach Angaben der Stadt 25 Currywurststände, die verschiedenste Variationen der Kultwurst anbieten. Das erste Mal fand das Fest 2007 in Neuwied statt. Die Idee dazu kam auf, weil es immer wieder zahlreiche Bewerbungen von Imbiss-Betreibern für städtische Veranstaltungen gab, denen man nicht gerecht werden konnte, so die Stadt Neuwied. Demnach gab es beim ersten Currywurst-Festival gerade mal etwas mehr als eine handvoll Imbisse. Doch in den Folgejahren kamen Standbetreiber auch von weit her nach Neuwied.

Was ist die chocolART?

Die chocolART gilt als größtes Schokoladenfestival in Deutschland. Seine Ursprünge hat es in Tübingen. Dort wird es seit 2006 in der Vorweihnachtszeit veranstaltet. Das Schokoladenfestival in Tübingen lockt laut Veranstalter jährlich mehrere hunderttausend Menschen an. Seit 2012 gibt es auch einen Ableger in Wernigerode (Sachsen-Anhalt). Im April 2019 fand die erste chocolART in Neuwied statt. Wegen der Corona-Pandemie fielen die geplanten Nachfolgeveranstaltungen aus. 2024 ist deshalb erst die dritte chocolART in der Deichstadt. Dieses Jahr gibt es nach Angaben der Stadt 18 Stände, an denen die Austeller Schokolade in verschiedensten Formen anbieten.

Warum finden beide Events zeitgleich statt?

Die Stadt Neuwied will durch die Zusammenlegung des Currywurst-Festivals und der chocolART beide Veranstaltungen dauerhaft in der Stadt halten. Denn in den vergangenen Jahren habe es immer weniger Händler gegeben, die ihre Markstände aufgebaut hätten, erklärt Stadtmarketing-Chefin Julia Kloos-Wieland. Das liege nicht am Standort Neuwied, sondern sei ein Trend, der bundesweit zu beobachten sei. Anbieter guter Produkte könnten sich inzwischen aussuchen, wo sie mitmachten. Außerdem findet die chocolART normalerweise im März auf dem Luisenplatz in Neuwied statt. Das ist in diesem Frühjahr nicht möglich, weil dort gebaut wird. Insgesamt rechnet die Stadt an diesem Wochenende mit 30.000 Besuchern.

Welche Schokoladen gibt es?

Unter den 18 Marktständen der diesjährigen chocolART in Neuwied gibt es exklusive Chocolatiers und Manufakturen aus unterschiedlichen Ländern. Die Aussteller bieten Schokoladen in allen möglichen Formen an: von Schokowerkzeug, über Pralinen, Kakao, Schokotafeln, Karamell, Schokosekt, Schokobier bis hin zu Schokolikör.

Welche Currywürste gibt es?

An den 25 Wurstständen soll es jeweils bis zu 25 verschiedene Currywurstsorten geben. Außerdem haben sich die Standbetreiber auf die Symbiose mit der chocolART vorbereitet. So gibt es nach Angaben der Stadt Neuwied verschiedenste Kombinationen aus Currywurst und Schokolade. Currywurst-Eis, Schokolade mit Curry oder Marzipanwürste gehören demnach zum Programm vieler Imbissbuden.

Was gibt es außer Scharfes und Süßes?

Am Sonntag ist auch verkaufsoffener Sonntag in Neuwied. Die meisten Geschäfte rund um den Luisenplatz haben geöffnet. Während des Einkaufsbummels können die Besucher sich an den Markständen stärken. Außerdem haben viele der Cafés und Restaurants in Neuwied geöffnet. Am Freitag gibt es zudem einen Schoko-Workshop, bei dem sich Besucher von Ideen für eigene Schokokreationen inspirieren lassen können.

Wer bekommt die Extrawurst?

Currywurst-Fans können sich am Freitag einer besonderen Herausforderung stellen. Beim Wettbewerb "Extrawurst 2024" geht es um eine einzige Frage: "Wer schafft es, am ersten Veranstaltungstag die meisten Currywürste zu essen?" Alle Teilnehmenden können sich von 11 bis 20 Uhr durch das Angebot der Stände probieren. Für jede bestellte Wurst gibt es am Imbissstand einen Stempel. Die ausgefüllte Stempel-Karte muss dann bis 20 Uhr im Extrawurst-Briefkasten im Festzelt landen. Für die ersten drei Plätze gibt es einen Einkaufsgutschein. Die Stempelkarten sind an den Currywurst-Ständen, in den Geschäften oder bei der Tourist-Information erhältlich.

Was sind die Öffnungszeiten?

Freitag und Sonntag ist das Currywurst-Festival und die chocolART von 11 bis 20 Uhr, am Sonntag von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Am verkaufsoffenen Sonntag haben die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Weitere Informationen gibt es beim Neuwieder Amt für Stadtmarketing am Info-Telefon: 02631-802279.

Wie komme ich am besten zum Luisenplatz nach Neuwied?

Der Luisenplatz in Neuwied ist sowohl mit dem Auto als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen. Vom Bahnhof Neuwied sind es zu Fuß etwa 15 Minuten. Mit dem Bus bietet sich ein Ausstieg an der Haltestelle Mini-ZOB/Marktstraße oder Schlossstraße an. Rund um den Luisenplatz gibt es zudem zahlreiche Möglichkeiten zum Parken - unter anderem in mehreren Parkhäusern.