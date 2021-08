Beim Hochwasser im Ahrkreis sind Museen stark beschädigt worden. Nach Angaben des Museumsverbandes Rheinland-Pfalz spenden zahlreiche Organisationen aus ganz Deutschland Materialien oder übernehmen kostenlose Restaurierungspatenschaften, um Kunstschätze zu retten. In Bad Neuenahr-Ahrweiler haben die Schützen eine jahrhundertealte Tradition, die im „Haus der Schützen“ dargestellt wird. Dort sind viele Ausstellungsstücke beschädigt worden. Restauratoren versuchen bereits, das sogenannte Seelenbuch von 1655 zu retten. Die Protokoll- und Kassenbücher, die teils aus dem 19. Jahrhundert stammen, werden von der Technischen Hochschule Köln kostenlos restauriert. Auch die historischen Seidenfahnen der Schützen konnten gesichert werden. Beim Stadtmuseum in Bad Neuenahr-Ahrweiler dagegen ist noch unklar, ob die über 2.800 Objekte aus dem Depot gerettet werden können. Zudem weiß nach Angaben des Museumsverbandes Rheinland momentan niemand, wie es nach der Flut in der ehemaligen Synagoge in Ahrweiler und im Winzermuseum in Bachem aussieht.