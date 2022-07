Stadt baut Container für ukrainische Flüchtlinge auf

Die Kreise und Kommunen im nördlichen Rheinland-Pfalz suchen weiter nach Unterbringungsmöglichkeiten für ukrainische Flüchtlinge. So plant die Stadt Koblenz nach eigenen Angaben, ein Containerdorf am Wallersheimer Kreisel aufzubauen. Außerdem sollen laut Stadtverwaltung geflüchtete Menschen aus der Ukraine auch in einem Hotel im Kondertal und in einem Doppelhaus auf dem Gelände der Schönstätter Marienschwestern im Koblenzer Stadtteil Metternich untergebracht werden. Die Stadt Neuwied hat nach eigenen Angaben neben einer Turnhalle in Niederbieber eine weitere Sammelunterkunft in Heimbach-Weiß mit 100 Betten vorbereitet. Darüber hinaus prüfe sie Angebote seitens privater Vermieter. Die Verbandsgemeinde Weißenthurm prüft nach eigenen Angaben einen Mietvertrag für ein Wohnheim in Bassenheim. Die etwa 60 Plätze in den Wohnheimen in Weißenthurm und Kaltenengers seien fast vollständig belegt.