Tödlicher Unfall am Bahnhof Spay: Mann wird von Zug erfasst

Am Bahnhof Spay ist ein Mann von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Den Angaben zufolge war er wegen dichten Gedränges am Bahnsteig ins Gleisbett gestürzt.

Nach Angaben der Bundespolizei Koblenz habe der Mann am Bahnsteig das Gleichgewicht verloren und sei in den Gleisbereich gestürzt. Dort wurde er laut Polizei von einem durchfahrenden Zug erfasst.

Viel los am Bahnhof nach Bopparder Weinfrühling

Die Polizei Boppard vermutet, dass an dem Bahnsteig so viel los war, weil viele Menschen nach dem Weinfrühling in Boppard auf den Zug gewartet haben. Die Strecke zwischen Rhens und Boppard musste nach dem Unfall gesperrt werden.

Der Unfallzug wurde laut Polizei in den Bahnhof Boppard gezogen. Dort konnten die Reisenden den Zug den Angaben zufolge dann verlassen. Die Reisenden und Zeugen des Unfalls wurden vor Ort von Einsatzkräften der Polizei und Feuerwehr sowie von Notfallseelsorger betreut. Die Sperrung der Strecke konnte gegen zwei Uhr wieder aufgehoben werden.