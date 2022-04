Fotos in sozialen Medien überführen jugendliche Brandstifter

Der Polizei im Kreis Altenkirchen sind zwei junge mutmaßliche Brandstifter ins Netz gegangen, nachdem diese sich mit ihrer Tat in den sozialen Medien gebrüstet hatten. Am Freitagabend seien in Schürdt rund 50 Heuballen in Flammen aufgegangen, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Beamten stellten Brandstiftung fest, den Schaden schätzen sie auf rund 2.000 Euro. Als Tatverdächtige wurden zwei etwa Zwölfjährige aus der benachbarten Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld ermittelt. Der Verdacht sei auf die beiden gefallen, weil sie Aufnahmen ins Netz gestellt hätten, die sie mit der Tat in Verbindung brächten.