Auch im Norden von Rheinland-Pfalz kann man jetzt Kostüme für Karneval kaufen - und zwar nicht nur neue, sondern auch Second Hand-Kostüme. Ein Überblick, wo das am besten geht.

Wer zu Beginn der Karnevalszeit kein neues Kostüm kaufen möchte, findet in der Region um Koblenz Alternativen in Second Hand-Läden. In Koblenz verkaufen etwa der Secondhandladen Oxfam und der Kleiderladen der Caritas getragene Fastnachtsverkleidungen. Sparsame oder nachhaltige Närrinnen und Narren können außerdem auch selbst Kostüme basteln.

Angebote für gebrauchte Kostüme in der Region Koblenz

Auch in der Region gibt es in mehreren Städten Angebote. In Andernach etwa hat der Secondhandladen "umdenken" nach eigenen Angaben einen Karnevalsbasar eingerichtet. Der Gewinn aus dem Verkauf geht demnach an einen guten Zweck, beziehungsweise an hilfsbedürftige Menschen. Außerdem werde mit der Aktion ein Platz geschaffen für Menschen, die es sonst auf dem Arbeitsmarkt schwer hätten.

In Neuwied hat der Secondhandladen "CarLa Schick & Sozial" laut Betreiber momentan etwa 80 Kostüme für Erwachsene und Kinder. Diese wurden vorab gespendet und werden jetzt verkauft. So können Närrinnen und Narren mit alten, aber neuen Kostümen zu den karnevalistischen Veranstaltungen in der Region, wie der Saalfastnacht, gehen.