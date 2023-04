per Mail teilen

Auch im Norden von Rheinland-Pfalz warten Patienten lange auf einen Termin beim Psychotherapeuten. Die Corona-Pandemie und die Flutkatastrophe haben die Situation noch verschärft.

Stefanie Nick aus Koblenz leidet seit ihrer Jugend an Depressionen. Seit Januar wartet sie darauf, eine neue Psychotherapie beginnen zu können. Freie Plätze werden ihr aber erst für den kommenden Oktober in Aussicht gestellt. Bis dahin telefoniert sie weiterhin Telefonnummern von Praxen ab.

Ihre Hoffnung ist, dass sie doch noch schneller einen Termin bei einem Therapeuten findet, bei dem das Vertrauensverhältnis passt. Manche Psychotherapeuten hätten seit der Pandemie Wartelisten von zwei Jahren, sagt Nick. Sie habe sich zwischenzeitlich schon überlegt, ob sie überhaupt noch suchen solle.

Stefanie Nick leidet bereits seit ihrer Jugend an Depression. SWR

Nachfrage nach Therapieplätzen seit Corona-Pandemie stark gestiegen

Der Psychotherapeut Marc Saxler-Netz aus Kattenes (Kreis Mayen-Koblenz) kann aus der Praxis bestätigen, dass Patienten zurzeit sechs bis neun Monate auf einen Termin warten. Er habe viele Anfragen von Patienten, die erst seit Corona an Angsterkrankungen litten. 20 bis 30 Prozent seiner Klienten hätten Probleme, die auf die Pandemie zurückzuführen seien.

Der Patientenservice der Kassenärztlichen Vereinigung spricht von viermal so vielen Beratungsanrufen wie vor der Pandemie. Vier von fünf Anfragen kämen zu Corona-Themen. Im Ahrtal kam demnach zu Corona und Kriegs-Angst noch die Flut hinzu. In Folge dieser hätten viele traumatisierte Menschen die Lebensberatungsstelle in Bad Neuenahr-Ahrweiler kontaktiert.

Lange Wartezeit auch bei Schulpsychologen

Laut der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz müssen vier von zehn erwachsenen Patienten länger als ein halbes Jahr auf einen Termin warten. Bei Kindern, die vor allem unter den Schulschließungen zu leiden hatten, sei die Wartezeit noch länger. Ein Erstgespräch nach drei bis vier Wochen Wartezeit könne oft schon helfen, wie der Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeut, Stefan Hagner, aus Koblenz berichtet.

Bei ihm müssten Patienten nach dem Erstgespräch aktuell etwa sechs bis neun Monate auf eine Verhaltenstherapie warten. Die Wartezeit sei bei Schulpsychologen ähnlich, wie das Pädagogische Landesinstitut Rheinland-Pfalz mitteilt. Hier stoße das Angebot von Schulsozialarbeit an seine Kapazitätsgrenzen.

So finden Sie psychotherapeutische Hilfe Adressen von Psychotherapeuten sind über Suchmaschinen oder im Telefonbuch zu finden. Die Internetseite der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz bietet ebenfalls eine gute Übersicht. Tipp: Jeden Tag ein paar Nummern vornehmen und nicht verzweifeln. Nach einigen Absagen, da die Praxen ausgelastet sind, kommt immer auch die Zusage für ein Erstgespräch. Die Terminservicestellen der Kassenärztlichen Vereinigung sind nach eigener Aussage verpflichtet, innerhalb von maximal 35 Tagen einen Termin für die psychotherapeutische Sprechstunde zu vermitteln. Sie sind telefonisch von überall unter der 116 117 erreichbar. Den Terminservice 116 117 gibt es auch als App oder Homepage. Sind die Probleme so drängend, dass die Gedanken sich auch mit Suizid beschäftigen, werden Akuttermine auch durch den Hausarzt oder die Telefonnummer 112 vermittelt.

Beratungsbedarf beim Studierendenwerk Koblenz ebenfalls gestiegen

Auch bei den Studierenden in der Region Koblenz ist die Situation ähnlich. Die psychosoziale Beratungsstelle des Studierendenwerks Koblenz berichtet, dass sie vor Corona rund 1.500 Gespräche im Jahr durchgeführt habe, im Jahr 2022 seien es dann mehr als 2.000 Beratungen.

Lockdowns für depressive Menschen besonders schwer

Stefanie Nick hatten die Depressionen vor vier Jahren wieder eingeholt. Sie hatte Burnout, war in einer Klinik. Um auf neue Gedanken zu kommen, startete sie eine monatelange Reise nach Südostasien, die sie wegen der Corona-Pandemie aber abbrechen musste.

Der darauf folgende Winter und der Lockdown taten ihr Übriges. Die Depressionen sind ihr ständiger Begleiter - phasenweise mal extremer und mal leichter. Dass die Therapieplatzsuche so langwierig ist, hilft da nicht. Trotzdem lasse sie sich nicht entmutigen, sagt sie und sucht in Koblenz weiter nach einem Therapeuten.

Mehr Psychologen werden dringend gebraucht

Sowohl Stefanie Nick als auch der Psychotherapeut Marc Saxler-Netz wünschen sich von der Politik mehr Kassensitze. Es gebe genügend Psychotherapeuten, die aber keine Kassenzulassung erhielten, berichten beide. Die Anzahl der Sitze sei seit Jahren fast unverändert, obwohl der Bedarf drastisch gestiegen sei. Hier sei das Bundesgesundheitsministerium gefragt.