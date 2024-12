per Mail teilen

Im Westerwald hat ein Rentner 50.000 Euro an Betrüger übergeben. Er fiel auf falsche Polizisten herein, die ihn angerufen und nach Bargeld und Wertsachen gefragt hatten.

Wie die Polizei berichtet, hielten die Betrüger den älteren Mann stunden lang am Telefon fest. Sie behaupteten, in der Nachbarschaft des Mannes in Welschneudorf habe es zuletzt immer wieder Einbrüche gegeben.

Falscher Polizist - Rentner ließ fremden Mann in die Wohnung

Weiter heißt es, nach mehr als drei Stunden habe der falsche Beamte an der Tür des über 80-Jährigen geklingelt und gesagt, er wolle nur ein Foto von dem Geld machen. Das Opfer stellte das Bargeld in einer Box auf den Tisch, so die Polizei.

Der angebliche Polizist nahm das Geld und rannte damit aus dem Haus. Die echte Polizei sucht jetzt nach dem etwa 30 bis 40 Jahre alten Täter. Er ist mittelgroß, hatte einen langen schwarzen Steppmantel an und spricht nur gebrochen Deutsch.