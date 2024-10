Viele Besucher beim Familientag am Sonntag am Nürburgring erwartet

per Mail teilen

Am Nürburgring ist am Sonntag Familientag. Im sogenannten Ring Boulevard gibt es viele Attraktionen, auch die große Tribüne der Grand-Prix-Strecke ist geöffnet.

Beim Familientag am zweiten Sonntag in den Herbstferien erwarten die Organisatoren etwa 20.000 Besucherinnen und Besucher. So viele waren es auch vor einem Jahr bei der Premiere des Familientags auf der Eifel-Rennstrecke.

Social Media Stars Jannik Freestyle und Lena

Als Highlight des Tages sind laut den Veranstaltern unter anderem die Auftritte der Social Media Stars Jannik Freestyle und Lena geplant. Jannik Singpiel ist Fußball-Freestyler, ihm folgen auf TikTok mehr als 1,6 Millionen Menschen. Er wird - wie schon im vergangenen Jahr - in einer Fußball-Show seine besten Tricks zeigen.

Lena hat mit ihrem TikTok-Format "Kinderfragen" ein Mitmach-Quiz für die ganze Familie dabei. Außerdem zeigen die Trial-Fahrer des AAC Bad Neuenahr eine besondere Motorrad-Show.

Am Familientag auf dem Nürburgring wird auch in diesem Jahr der TikTok-Star und Fußball Freestyler Jannik Singpiel auftreten. Nürburgring GmbH

Mit Rennsimulator eine Runde um den Nürburgring drehen

Besonders Kinder sind beim Familientag eingeladen selbst mitzumachen und Dinge auszuprobieren. Angeboten werden zum Beispiel ein Bobby Car-Rennen, ein Laufradparcours, ein Spielemobil mit Mitmach- und Geschicklichkeitsspielen sowie ein virtueller Fahrsimulator aus dem E-Sport.

Im Ring Boulevard werden für die kleineren Kinder auch viele Maskottchen unterwegs sein, zum Beispiel der Nürburgring-Rennfuchs "Legend" oder "Sharky", das Maskottchen der Eishockey-Mannschaft Kölner Haie.

Mit Rennsimulatoren können Besucherinnen und Besucher am Familientag selbst eine Runde über die Nordschleife drehen. Nürburgring GmbH

Haupttribüne des Nürburgrings ist geöffnet

Bei der Kids-Drift-Akademie können Kinder erste Fahrversuche mit dem Motorrad machen - das Angebot ist allerdings kostenpflichtig. Außerdem gibt es die Möglichkeit, in einem echten Formel-Fahrzeug Probe zu sitzen oder einen Surf Simulator ausprobieren.

Am Familientag ist auch die Haupttribüne des Nürburgrings geöffnet. Von dort können Familien einen Blick auf die Start-Ziel-Gerade und die Boxengasse der Grand-Prix-Strecke werfen. Zudem zeigen die Rettungskräfte am Nürburgring womit sie arbeiten: Zum Beispiel gibt es Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr, des DRK-Rettungsdienstes und der Polizei zu sehen.

Der Tag am Nürburgring ist kostenlos. Kinder haben auch im Motorsportmuseum freien Eintritt.