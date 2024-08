An diesem Wochenende kommt die DTM zurück aus der Sommerpause und startet am Nürburgring in die fünfte Runde um den Titelkampf. Ralf Schumacher feiert ein einmaliges Comeback.

Die DTM ist zurück auf dem Nürburgring. Nach Angaben der Veranstalter sind insgesamt 25 Fahrzeuge für die Rennen am Samstag und Sonntag auf der Traditionsstrecke in der Eifel angemeldet. Außerdem fahren im Rahmenprogramm der DTM weitere Rennserien, wie beispielsweise die ADAC GT4 Germany. Ralf Schumacher feiert einmaliges Motorsport-Comeback Der frühere Formel-1-Pilot Ralf Schumacher feiert an diesem Wochenende am Nürburgring sein einmaliges Motorsport-Comeback: Er wird zusammen mit seinem Sohn David Schumacher in einem 455 PS starken Prototypen für US Racing beim Rennen im Prototype Cup Germany antreten. Der ehemalige Formel-1-Pilot Ralf Schumacher gibt an der Seite seines Sohnes ein einmaliges Comeback im Motorsport. dpa Bildfunk Picture Alliance Nachfrage für Tickets deutlich gestiegen Die Veranstalter rechnen mit mehr Zuschauern als im vergangenen Jahr - die Nachfrage sei um 20 Prozent gestiegen. Im letzten Jahr kamen fast 50.000 Besucherinnen und Besucher zum DTM-Rennen am Nürburgring. Samstag und Sonntag ist die Boxengasse für Zuschauer für den sogenannten Pitwalk geöffnet. Fans können dann die Rennteams aus nächster Nähe beobachten. Der Pitwalk ist kostenlos.