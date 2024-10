Neue Aussichtsplattform am Krahnenberg in Andernach

per Mail teilen

In Andernach ist eine neue Aussichtsplattform auf dem Krahnenberg eröffnet worden. Die Plattform ragt 1,5 Meter über die Hangkante hinaus, von ihr blickt man über das Mittelrheintal.

Die Aussichtsplattform wurde am Mittwochnachmittag vom Andernacher Oberbürgermeister Christian Greiner offiziell eröffnet. Auf dem Krahnenberg gibt es zwar schon seit Jahren einen Aussichtspunkt, die sogenannte Kanzel. Bei einem Stadtentwicklungsprojekt im Jahr 2016 wurde aber dann deutlich, dass sich viele Bürgerinnen und Bürger wünschten, dass der Aussichtspunkt umgestaltet wird.

Langer Weg zur neuen Kanzel in Andernach

Daraufhin wurde in mehreren Gremiensitzungen über die Neugestaltung der Kanzel beraten und in der Einwohnerversammlung im Jahr 2018 erste Planungsansätze vorgestellt. Viele der ursprünglichen Ideen konnten laut Stadt aufgrund der Lage der Kanzel in einem Landschaftsschutzgebiet nicht umgesetzt werden. Sie trugen jedoch maßgeblich zur finalen Umsetzungsplanung bei.

Blick ins Mittelrheintal

Entstanden ist jetzt eine etwas mehr als 80 Quadratmeter große Plattform, hoch oberhalb der Stadt Andernach und dem Mittelrheintal. Sowohl Wanderer als auch Fahrradfahrer und Besucher, die mit dem Auto kommen, können sie laut Stadtverwaltung erreichen. Den Angaben zufolge ist das Bauwerk modern und trotzdem naturnah und gut in die Landschaft eingebunden. Die Planung und der Bau der neuen Kanzel haben 280.000 Euro gekostet.

Feierliche Eröffnung der neugestalteten Kanzel am Krahnenberg oberhalb von Andernach. Pressestelle Stadt Andernach

Kanzelfest soll 2025 stattfinden

Die neue Aussichtsplattform wurde zwar am schon eingeweiht, nach Angaben der Stadt sind die Planungen aber noch nicht vollständig abgeschlossen. Für das Frühjahr 2025 sei eine naturnahe Weggestaltung geplant. Aktuell laufen zudem erste Planungen für ein Kanzelfest im Frühjahr 2025. Zu diesem sollen Bürgerinnen und Bürger, Projektbeteiligte und weitere Interessierte eingeladen werden.