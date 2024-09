Die Bundesgartenschau 2029 soll das Mittelrheintal nach vorne bringen - durch neue Projekte, Ideen und Millionen-Investitionen. Das soll laut den Machern auch das neue Logo widerspiegeln.

In den vergangenen Monaten wurden zunächst die Wettbewerbe für die Gestaltung der künftigen BUGA-Parks in Lahnstein, Bacharach und Rüdesheim abgeschlossen. Jetzt gibt es das neue offizielle Logo, mit dem künftig für die Bundesgartenschau 2029 am Mittelrhein geworben wird. Es wurde am Donnerstag vorgestellt.

Die BUGA 2029 steht unter dem Motto "Willkommen am Wasser". Das neue Logo wurde von einem Design-Büro aus Frankfurt entwickelt. Ein weiteres Team aus Hamburg hat die BUGA-Leitthemen für das gesamte Tal und für die einzelnen Teilbereiche formuliert.

Das neue BUGA-Logo: Beschwingt und dynamisch

Das neue Logo knüpft laut den Machern mit seinen Schwüngen an florale Elemente und das fließende Wasser des Rheins an. Die Idee ist, dass Weinblatt und Traube für die Region und die besondere Verbindung zum Wein stehen.

Das Logo soll Wärme und Nahbarkeit erzeugen, heißt es von der BUGA GmbH. Und es soll leicht beschwingt und dynamisch wirken: Die knalligen Farben sollen für eine positive Stimmung sorgen und Lust machen auf die Bundesgartenschau am Mittelrhein.