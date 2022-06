per Mail teilen

Die Polizei sucht nach einem Unfall mit vier Lastwagen auf der A3 am Elzer Berg nach Zeugen, die Angaben zu einem schwarzen Pkw Kombi machen können. Dieser war gestern am späten Nachmittag unmittelbar vor eine Fahrzeugkolonne mit vier Sattelzügen gefahren. Daraufhin kollidierten vier Lastwagen, eine Fahrerin, deren Beifahrer und ein weiterer Lkw Fahrer wurden leicht verletzt. Die A3 in Richtung Frankfurt war über eine Stunde gesperrt, es gab einen 10 Kilometer langen Rückstau bis Heiligenroth.