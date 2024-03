per Mail teilen

Unbekannte haben bei Wershofen im Kreis Ahrweiler das Kupferdach einer Kapelle gestohlen und das Gebäude dabei beschädigt. Es war nicht der einzige Kupferdiebstahl in der Region.

Auf der einen Seite der Kottenborner Kapelle liegt nur noch die schwarze Pappe auf dem Dach. An den Rändern sind noch einzelne Reste des Kupferdachs zu erkennen, das Diebe von dem Gebäude gerissen haben. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter die Kupferteile mit einem Fahrzeug abtransportierten, weil sie so groß waren.

Die Kottenborner Kapelle wurde 1892 erbaut. Vom Platz vor der Kapelle bietet sich eine schöne Fernsicht über die hügelige Hocheifel-Landschaft mit freiem Blick auf den Aremberg. Siegfried Schmitz Wershofen

Diebe stehlen Dach und Sockel der Kapelle

Laut den Ermittlern ist an der Kapelle ein Schaden von rund 10.000 Euro entstanden. Bei dem Diebstahl wurde offenbar auch die Dachpappe beschädigt, sodass es nun in das Innere der Kapelle regnen kann. Außerdem rissen die Diebe wohl auch den Kupfersockel der Kapelle ab und nahmen ihn mit.

"Es ist traurig, dass man durch so einen dreisten Diebstahl die Kapelle so beschädigt", sagt Siegfried Schmitz, der sie vor 15 Jahren mit anderen Dorfbewohnern aufwändig sanierte. Niemand im Dorf habe etwas von dem Diebstahl mitbekommen.

Die Diebe rissen das Metall offenbar unter hohem Zeitdruck vom Dach der Kapelle. Denn das Kuper fehlt nur auf einer Seite des Gebäudes. Siegfried Schmitz Wershofen

Polizei konnte Spuren am Tatort sichern

Allerdings habe die Polizei Spuren am Tatort sichern können, teilte Frank Neuerburg von der Polizei Adenau mit: "Auch Reifenspuren konnten festgestellt werden." Die Polizei geht davon aus, dass die Diebe in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag das Kupfer sehr schnell von der Kapelle rissen. Weil sie nur eine Hälfte des Dachs mitnahmen, vermutet die Polizei, dass sie bei der Tat möglicherweise gestört wurden.

Weiterer Kupferdiebstahl in der Region

In dieser Woche war die Tat im Kreis Ahrweiler nicht der einzige Kupferdiebstahl im nördlichen Rheinland-Pfalz. In Elkenroth im Kreis Altenkirchen wurden am Donnerstag um die Mittagszeit etwa 30 Meter Kupferkabel gestohlen.

Der Besitzer hatte sie laut Polizei auf einer Palette auf seinem Grundstück gelagert. Der Geschädigte konnte demnach nur noch beobachten, wie die beiden mutmaßlichen Täter mit einem weißen Transporter wegfuhren. In beiden Fällen bittet die Polizei um Hinweise.