Flutkapelle in Walporzheim ist neuer Erinnerungsort an der Ahr

Im Ahrtal gibt es mehrere kleine Gedenkorte, an denen sich die Menschen an die Flutkatastrophe vor fast zwei Jahren erinnern können. Ein neuer entsteht gerade bei Walporzheim.

Die kleine Holzkapelle St. Donatus steht derzeit noch eingerüstet auf einem kleinen Felsplateau oberhalb der Ahr. Dachdecker decken das Dach mit Schiefer ein. Später soll eine Solaranlage installiert und die Kapelle auch innen ausgebaut werden. Am zweiten Jahrestag der Flutkatastrophe wird sie eingeweiht, so der Plan.

Walporzheimer hat den Bau der Kapelle mit Unternehmen organisiert

Der hohe Raum mit Schallschutzwänden aus Holz sorgt für eine besondere Akustik in der Kapelle. "Es gibt nichts, was normal ist an der Kapelle. Es ist auch ein kleines Kunstwerk, auf das wir sehr stolz sind", sagt Harald Knieps. "Weil die Flut anders war. Darum muss auch hier etwas anderes hin." Der Walporzheimer hat den Bau der Kapelle zusammen mit Unternehmern und Spendern aus der Region, Rheinland-Pfalz und Süddeutschland organisiert.

Neue Kapelle im Weinberg bei Walporzheim. SWR

Helfer hatten die Idee für die Flutkapelle an der Ahr

Die Idee zum Bau der Kapelle kam von Helfern im Sommer nach der Flutkatastrophe. Die Inhaber mehrerer Handwerksunternehmen hatten dem Freundeskreis der Kapelle St.Josef in Walporzheim bei Aufräumarbeiten spontan den Bau einer neuen Kapelle als Erinnerungsort vorgeschlagen. Sie unterstützen das Projekt mit Geld, Material und Handwerkern. Mit Spenden aus der Region entstand in rund zwei Jahren die Kapelle in den Weinbergen oberhalb von Walporzheim.

Tafel soll an die Toten der Flutkatastrophe erinnern

Die Kapelle soll auch eine Heiligenfigur aus Holz bekommen. "Donatus ist Schutzpatron für Gewitter, Fluten und Unwetter. Auch im Flutgebiet in Nordrhein-Westfalen von Bad Müntereifel ist er Schutzpatron", erklärt Harald Knieps. An der Fassade ist eine Tafel geplant, die an die 134 Toten der Flutkatastrophe erinnert, ein Stahlrelief wird den Ahrverlauf zeigen.

Erinnerungsstätte, aber auch Treffpunkt für Wanderer

Die neue Kapelle soll zum Erinnern einladen. Sie soll aber auch ein Treffpunkt für Wanderer werden, die neben der Kapelle eine Rast auf Bänken und Tischen einlegen können. Hinter der Kapelle führt ein Pfad zur Felsnase "Bunte Kuh". Der Aussichtspunkt bietet einen Blick über das Ahrtal. Am 15. Juli plant der Trierer Bischof Stephan Ackermann die Kapelle einzuweihen.