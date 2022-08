E-Bürgerautos im Kreis Mayen-Koblenz sind ein Erfolg

Seit Mitte Mai können sich die Einwohner in acht Gemeinden und Stadtteilen im Kreis Mayen-Koblenz kostenlose E-Autos ausleihen. Inzwischen sind sie schon rund 44.000 Kilometer damit gefahren.

Nach Angaben des Kreises Mayen-Koblenz werden mit jedem der kostenlosen E-Autos pro Tag mehr als 120 Kilometer zurück gelegt. "Die Fahrtleistung übertrifft damit deutlich unsere Erwartungen", sagt René Leßlich, der Klimaschutzmanager des Kreises. Mehr als 230 Personen haben nach seinen Angaben die elektrischen Autos bereits genutzt. Registriert haben sich sogar mehr als 900 Personen.

Kreis Mayen-Koblenz: Auch Probleme mit kostenlosen E-Autos

Es gebe aber auch Probleme, räumt der Kreis ein: Einzelne Nutzer würden die Fahrzeuge oft Wochen im Voraus buchen. Andere Interessenten kämen so nicht zum Zug. Außerdem komme es immer vor, dass die kostenlosen E-Bürgerautos zwar gebucht, dann aber doch nicht genutzt würden, sagt Nico Hickel. Er kümmert sich zusammen mit Leßlich um das Projekt. Das führe oft zu Unmut bei anderen Menschen, die sich die kostenlosen E-Autos ausleihen wollten.

Verbesserung am Buchungssystem für E-Bürgerautos werden beraten

Da die Fahrzeuge gegenwärtig bis zu 48 Stunden am Stück gebucht werden können, entstünden zudem oft große Lücken, in denen sie ungenutzt herumstehen. Um das in Zukunft zu vermeiden, wird der Ausschuss für Umwelt, Klima und Verkehr des Kreises Mayen-Koblenz in seiner nächsten Sitzung Mitte September darüber beraten, wie man das Buchungssystem ändern und verbessern kann.

An dem drei Jahre dauernden Projekt nehmen die Verbandsgemeinden Pellenz, Maifeld, Rhein-Mosel, Weißenthurm sowie die Städte Andernach, Mayen, Bendorf und Mendig teil. Innerhalb der Städte und Verbandsgemeinden sind die Fahrzeuge während dieser Zeit in unterschiedlichen Stadtteilen und Ortsgemeinden stationiert - momentan in Andernach-Eich, Mayen-Kürrenberg, Bendorf-Mülhofen, Mülheim-Kärlich, Winningen, Mertloch, Plaidt und Mendig.

Alle Informationen zu den Standorten sowie zum Ausleihen der Fahrzeuge gibt es unter www.kvmyk.de/e-buergerauto.