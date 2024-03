Kind bei Koblenz angefahren und schwer verletzt

per Mail teilen

Eine Autofahrerin hat am Sonntag mit ihrem Wagen zwischen Dieblich und Koblenz ein 8-jähriges Kind erfasst. Der Junge wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Nach Angaben der Polizei passierte der Unfall am Sonntagabend gegen 18:35 Uhr. Eine Autofahrerin war auf der B49 in Richtung Koblenz unterwegs, als das Kind plötzlich in Höhe der Einmündung Kondertal hinter einem haltenden Linienbus die Straße überqueren wollte. Die Autofahrerin hat den Jungen offenbar zu spät gesehen: Sie erfasste ihn mit ihrem Wagen.

B49 zwischen Dieblich und Koblenz nach Unfall stundenlang gesperrt

Das Kind wurde durch den Aufprall schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Laut Polizei befindet sich der Junge nicht in Lebensgefahr. Auch die Autofahrerin sei in eine Klinik gekommen. Die Bundesstraße 49 war im Bereich der Unfallstelle für fast drei Stunden voll gesperrt.