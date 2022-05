Urteil: Vorerst keine Konzerte auf Rheininsel Grafenwerth

Die für Juni geplanten Veranstaltungen auf der Insel Grafenwerth in Bad Honnef dürfen vorerst nicht stattfinden. Der Bund für Naturschutz (BUND), hat nach eigenen Angaben vor dem Verwaltungsgericht Köln im Eilverfahren Recht bekommen. Der Naturschutz sei nicht genug berücksichtigt worden. Das Gericht bestätigte die Ansicht des BUND, dass die Veranstaltungen jeweils naturschutzrechtliche Einzelgenehmigungen bräuchten. Die Naturschutzbehörde beim Rhein-Sieg-Kreis muss die Veranstaltungen jetzt untersagen. Die Veranstalter müssten laut BUND eine Einzelgenehmigung beantragen, in der die Veranstalter den Naturschutz angemessen berücksichtigen. Eines der betroffenen Konzerte am Pfingstwochenende ist Patti Smith and her Band (Foto).