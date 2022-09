Joseph-Breitbach-Preis 2022 geht an Schriftstellerin Natascha Wodin

Natascha Wodin wird in Koblenz mit dem Joseph-Breitbach-Preis ausgezeichnet. Die Schriftstellerin erhält den Preis für ihr literarisches Gesamtwerk "Natascha Wodins Bücher".

Wodin wurde unter anderem mit ihrem Roman "Sie kam aus Mariupol" bekannt. Nun erhält die 76-Jährige in Koblenz den mit 50.000 Euro dotierten Preis. In der Begründung der Jury heißt es: "Natascha Wodins Bücher fragen, hinterfragen, suchen und entwickeln durch ihr Thema der erweiterten Autobiografie eine Erzählhaltung ganz eigener Art." Der Leser werde so immer wieder in politische und menschliche Abgründe führt.

Wodins größter Erfolg: "Sie kam aus Mariupol"

Den bislang größten Erfolg verzeichnete Wodin mit dem Buch "Sie kam aus Mariupol", das im Erscheinungsjahr 2017 den Preis der Leipziger Buchmesse erhielt. Nach Ansicht der Jury nimmt die Autorin darin den historischen Komplex von Schuld und Scham in den Blick, der auch nach Jahrzehnten noch in unsere Gegenwart reicht.

Auch ihr jüngster Roman "Nastjas Tränen" erzähle von den Spuren politischer Erschütterungen in persönlichen Beziehungen, die auch ihre früheren Bücher prägten, heißt es in der Begründung. Wodin ist unter anderem auch Trägerin des Hermann-Hesse- und des Alfred-Döblin-Preises.

Natascha Wodin ist 1945 in Fürth geboren und hat russisch-ukrainische Wurzeln. Als Kind wuchs sie erst in deutschen Lagern für Displaced Persons, dann - nach dem frühen Tod der Mutter - in einem katholischen Mädchenheim auf. Ihr Romandebüt "Die gläserne Stadt" erschien 1983, es folgten zahlreiche Veröffentlichungen, darunter die Romane "Nachtgeschwister", "Irgendwo in diesem Dunkel" und "Sie kam aus Mariupol".

Verleihung des Joseph-Breitbach-Preises seit 20 Jahren in in Koblenz

Der Joseph-Breitbach-Preis wurde 1998 zum ersten Mal durch die Stiftung Joseph Breitbach und die Mainzer Akademie der Wissenschaften und der Literatur verliehen. Seit 20 Jahren findet die Verleihung in Koblenz, dem Geburtsort von Joseph Breitbach, statt. Bekannte Preisträger sind unter anderem Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller sowie die Bestseller-Autoren Thomas Hettche und Navid Kermani. Natascha Wodin erhält die renommierte Auszeichnung am Freitagabend im Theater Koblenz.