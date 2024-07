Begleithund hilft Studierenden in Koblenz bei Prüfungsstress

per Mail teilen

Sport, Musik hören oder Spazierengehen - es gibt viele Möglichkeiten, um Stress abzubauen. In Koblenz gibt es jetzt ein neues, tierisches Angebot für gestresste Studierende.

Mit wedelndem Schwanz flitzt Little Joe los: Einmal um den Tisch herum, dann schnüffelt er unter dem Sofa - und findet schließlich das Leckerli. Die Studentinnen Wiebke Hüls und Fedra Knebes sind begeistert. Der 30 Zentimeter hohe fuchsrote Hund hat es ihnen angetan, erzählt Hüls: "Voll süß! Er ist richtig ruhig und total gut erzogen."

Pädagogischer Begleithund soll Stress bei Studierenden abbauen

Der fünfjährige Pekinese-Cockerspaniel-Mix aus Madeira ist nicht nur gut erzogen: Little Joe ist ein ausgebildeter pädagogischer Begleithund. Als solcher soll er Studierenden im Landesbibliothekszentrum in Koblenz helfen, ihren Prüfungsstress abzubauen.

Die Studentin Wiebke Hüls durchläuft mit dem Pekinese-Cockerspaniel-Mix Little Joe einen Parcours. Der Hund soll ihr helfen, den Stress durch ihr Studium abzubauen und ein bisschen zu entspannen. SWR

Die Ausbildung zum pädagogischen Begleithund dauert elf Monate, berichtet Kerstin Heinrich, Mitarbeiterin im Landesbibliothekszentrum und Besitzerin von Little Joe. Ähnlich wie ein Schulhund sollten diese Hunde Menschen lieben, stressresistent sein und auch nicht lärmempfindlich, sagt Heinrich. Little Joe bringt das alles mit: "Joe ist extrem entspannt, sehr angstfrei und sehr menschenbezogen."

Little Joe einfach streicheln oder mit ihm Tricks üben

Wie die Studierenden die Sitzungen mit Little Joe nutzen, ist ihnen überlassen: Sie können sich mit ihm einfach nur auf ein Sofa setzen, ihn streicheln und mit ihm kuscheln. Sie können aber auch einen kleinen Parcours mit dem Begleithund durchlaufen oder ein paar Tricks mit ihm üben. Das Angebot ist kostenlos und wird an zwei Terminen in der Woche angeboten. Anmelden können sich die Studierenden Online beim Landesbibliothekszentrum.

Durch Kontakt mit dem Tier schüttet der Mensch Bindungshormone aus, die zu einem Wohlbefinden führen.

Kontakt mit Hund wirkt sich auf den Hormonspiegel aus

Stress und Nervosität abbauen und einfach mal kurz entspannen - dabei soll Little Joe den Studierenden helfen. Das passiert sogar ganz automatisch, weiß Henrich und das sei mittlerweile auch durch Studien belegt: "Durch Kontakt mit dem Tier schüttet der Mensch Bindungshormone aus, die zu einem Wohlbefinden führen. Gleichzeitig sind sie der Gegenspieler zum Stresshormon." Das bedeutet: Die Stresshormone sinken automatisch.

Die beiden Studentinnen Wiebke Hüls und Fedra Knebes sind total begeistert und nach der Sitzung mit Little Joe auch viel entspannter, erzählt Hüls. Sie ist gerade dabei ihr Bachelorstudium abzuschließen, muss noch zwei Hausarbeiten schreiben und ihre Hochzeit vorbereiten: "Die Zeit mit Little Joe hat echt Spaß gemacht, ich habe alles kurz mal vergessen. Bei mir wurden auf jeden Fall Glückshormone ausgeschüttet."