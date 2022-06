Gemeinden begrüßen geplante Stationierung neuer Kampf-Jets

Die geplante Stationierung von 35 neuen Kampf-Jets am Fliegerhorst Büchel in der Eifel trifft laut einer SWR-Umfrage in den angrenzenden Gemeinden auf ein positives Echo. Der Militärflugplatz bei Büchel sei schon seit Jahrzehnten ein sicherer Wirtschaftsfaktor in der Region, erklärte die Verbandsgemeinde Ulmen. Die Stationierung der neuen Kampfflugzeuge sichere nun auch in den kommenden Jahren Arbeitsplätze. Auf dem Luftwaffenstützpunkt sind nach Angaben des Kommandanten rund 300 Zivilisten beschäftigt. Atomwaffengegner sprechen hingegen von der größten nuklearen Aufrüstung der Bundesrepublik seit 40 Jahren.