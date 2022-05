Bonner Polizei und Staatsschutz ermitteln nach Brand

per Mail teilen

In Windeck (Rhein-Sieg-Kreis) haben in der Nacht auf Sonntag ein unbewohnter Hausanbau und ein Schuppen gebrannt. Die Bonner Polizei ermittelt nach eigenen Angaben wegen des Verdachts der versuchten schweren Brandstiftung und schließt einen fremdenfeindlichen Hintergrund nicht aus, deshalb ist auch der Bonner Staatsschutz an den Ermittlungen beteiligt.

Kurz vor ein Uhr hatten mehrere Anrufer den Brand auf zwei benachbarten Grundstücken in Windeck der Polizei des Rhein-Sieg-Kreises gemeldet. Zeugen beobachteten laut Polizei zeitgleich wie in der Nähe drei Autos wegfuhren. Die Insassen sollen beim Losfahren fremdenfeindliche Parolen gerufen haben. Die Feuerwer konnte den Brand schnell löschen, verletzt wurde niemand. Aus einem zum Anbau gehörenden Wohnhaus mussten eine Frau und ihre vier Kinder in Sicherheit gebracht werden. Zu deren Nationalität wollte die Polizei keine Angaben machen. Das Wohnhaus war vom Feuer nicht direkt betroffen. Zu Tatverdächtigen hat die Polizei eigenen Angaben zufolge noch keine Hinweise.