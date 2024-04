Mann sucht Katze und landet im Gefängnis in Diez

per Mail teilen

Am späten Dienstagabend hat ein Mann in Diez nach einer entlaufenen Katze gesucht - und ist danach im Gefängnis gelandet. Das hatte laut Polizei einen guten Grund.

Ein Mitarbeiter der Justizvollzugsanstalt Diez hatte am späten Dienstagabend die Polizei gerufen. Über eine Außenkamera war ihm ein Mann aufgefallen, der in der Dunkelheit mit seinem Fahrrad und einer Taschenlampe rund um das Gefängnis in Diez unterwegs war. Das kam ihm nach Auskunft der Polizei verdächtig vor.

Per Haftbefehl gesucht - auf kurzem Weg in die JVA Diez

Als die Beamten anrückten und den Mann befragten, gab dieser an, dass er auf der Suche nach der entlaufenen Katze seiner Freundin sei. Bei der Kontrolle seiner Personalien stellte die Polizei fest, dass der 45-Jährige mit einem Haftbefehl gesucht wurde. Daraufhin brachten sie den Mann auf kurzem Weg "um die Ecke" in die JVA, heißt es.