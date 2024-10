Diese Straßen und Radwege sollen bis zur BUGA 2029 fertig sein

per Mail teilen

Lahnstein, Bacharach und Rüdesheim sind die Hauptorte bei der BUGA 2029. Aber nicht nur sie sollen von dem Großevent profitieren. Auch in anderen Welterbe-Orten wird investiert.

Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) schätzt derzeit die Kosten der Bauprojekte zur Bundesgartenschau im Mittelrheintal insgesamt auf mindestens 75 Millionen Euro. Neben den drei "Hauptgewinnern" der BUGA 2029 - Lahnstein, Bacharach und Rüdesheim - plant der LBM, die Infrastruktur auch in mehreren anderen Orten deutlich zu verbessern.

In Oberwesel zum Beispiel sollen die Autos auf der Bundesstraße 9 künftig langsamer fahren. Dafür wird auf Höhe des Ochsenturms eine Kurve in die Straße als Hindernis eingebaut - wie es auch bei Ortsdurchfahrten gemacht wird. Bislang hat die B9 auf Höhe Oberwesel eher den Charakter einer Umgehungsstraße.

Wie der LBM mitteilt, sollen in Oberwesel Rheinufer und Innenstadt insgesamt für Besucherinnen und Besucher mehr zusammenwachsen und als Einheit erlebbar werden. An den Umbaumaßnahmen ist auch die Stadt finanziell beteiligt.

Neue Straßen auch in Sankt Goar

Auf der linksrheinischen Seite steht laut den Straßenplanern auch im Sankt Goarer Ortsteil Biebernheim der Ausbau der Ortsdurchfahrt an. In Sankt Goar ist die Instandsetzung einer Stützmauer vorgesehen. Außerdem soll zwischen Wiebelsheim und Damscheid und zwischen Dörth und Sankt Goar die Straßenoberfläche teilweise erneuert werden.

Ausbau der Radwege links und rechts des Mittelrheins

An den Radwegen im Welterbetal wird seit vielen Jahren immer wieder stückweise gebaut. Nun plant der Landesbetrieb Mobilität nach eigenen Angaben bis zur BUGA 2029 einige Lücken in den Radwegen zu schließen: linksrheinisch bei Bacharach an der B9 und von Bingerbrück bis Trechtingshausen.

Rechtsrheinisch gibt es noch mehr Nachholbedarf bei den Radwegen: Hier sollen die Wege laut LBM zum Beispiel in Osterspai und Kestert ausgebaut werden - in beiden Orten soll gleichzeitig auch die Ortsdurchfahrt - also die B42 - erneuert werden. Außerdem soll die Strecke von Wellmich nach Sankt Goarshausen einen neuen Radweg entlang der Bundesstraße bekommen - der Weg soll bis zur Loreley und zum Rossstein weiterführen.