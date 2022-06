Mann aus Sinzig soll Scheunen angezündet haben

Ein 26-Jähriger Mann muss sich am Mittwoch am Landgericht Koblenz wegen Brandstiftung verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, mehrere Scheunen in Sinzig-Löhndorf im Kreis Ahrweiler angezündet zu haben. Der Angeklagte soll im Dezember 2020 und Januar 2021 in insgesamt drei Fällen Feuer an Scheunen gelegt haben. Dabei ist demnach ein Sachschaden von knapp einer Million Euro entstanden. In zwei der Scheunen sollen sich auch noch Pferde befunden haben, die gerade noch so rechtzeitig vor dem Feuer gerettet werden konnten. Durch Rauchgase wurden mehrere Personen leicht verletzt. Ein Urteil könnte Ende August fallen.