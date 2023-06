Keine Wohnung - Mann aus Andernach geht freiwillig ins Gefängnis

per Mail teilen

Ein mit Haftbefehl gesuchter Mann aus Andernach ist am Sonntagabend freiwillig ins Gefängnis gegangen. Seine Mutter wollte ihn nicht in ihre Wohnung lassen.

In Andernach (Kreis Mayen-Koblenz) hat sich ein Mann freiwillig festnehmen und ins Gefängnis bringen lassen. Der Grund: Seine Mutter wollte ihn nachts nicht in ihre Wohnung lassen. Nach Angaben der Polizei rief der 42-Jährige am Sonntagabend dann den Notruf und sagte, er würde jetzt gerne seinen Joker ziehen und den Haftbefehl, der gegen ihn vorliege, einlösen, um eine Unterkunft zu bekommen.

Mann hatte dreistelligen Geldbetrag nicht bezahlt

Wie die Polizei weiter mitteilte, wurde der Mann daraufhin vor der Wohnung seiner Mutter in Andernach aufgegriffen und in die Justizvollzugsanstalt Koblenz gebracht. Gegen den Mann lag demnach ein Haftbefehl vor, weil er in der Vergangenheit einen dreistelligen Geldbetrag nicht bezahlt hatte.

Laut Polizei konnte er das Geld auch jetzt nicht bezahlen und bleibt deswegen einen Monat im Gefängnis. Ein Sprecher sagte: "Er braucht sich jetzt für den nächsten Monat keine neue Unterkunft suchen, da er den geforderten Geldbetrag nicht zahlen konnte."