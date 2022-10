Der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) besucht heute das Klärwerk in Andernach. Von hier soll es künftig Hinweise auf die Entwicklung der Corona-Pandemie geben.

Mit dem sogenannten "Abwassermonitoring" sollen Infektionsausbrüche früher erkannt und präziser vorausgesagt werden. Ein solches Monitoring ist auch im Klärwerk in Andernach installiert worden. Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) lässt sich dort heute erklären, wie das Corona-Frühwarnsystem genau funktioniert.

Eine fundierte Datenbasis sei der Schlüssel, um künftige Corona-Maßnahmen an die aktuelle Lage anzupassen, so das Gesundheitsministerium. Um so schnell wie möglich zielgerichtete Maßnahmen einleiten zu können, seien Frühwarnsysteme entscheidend - etwa die Überwachung des Abwassers in den Kläranlagen im Land.